Мог рухнуть в метро: суд принял решение по дому-"монстру" в Киеве

В среду, 27 ноября, Хозяйственный суд Киева разрешил снести четыре верхние этажа многоэтажного дома, который был возведен с нарушениями в центре столицы, на Подоле.

Об этом сообщил активист Павел Калюк.

"5 лет ушло на прохождение первой инстанции, да, впереди еще апелляция. но пока это победа", – отметил он.

Ранее на брифинге в мэрии депутат Киевсовета Ольга Балицкая заявила, что дом по адресу улица Нижний Вал, 27-29 был построен над стратегическими коммуникациями, в том числе – линией метрополитена.

"Это здание — про кричащие нарушения законодательства. Если бы пришлось перечислять все из них, с которыми возведен этот дом, не хватило бы и пресс-конференции… Если это здание заселить прямо сейчас — заедут все люди, которые там потенциально могут жить и завезут мебель, оно просто упадет в метрополитен", – сообщила Балицкая.

Как ранее сообщал "Апостроф", в Киеве разгорелся скандал вокруг надстройки на крыше дома, расположенного прямо на столичном Майдане по адресу улица Софиевская, 1/2.