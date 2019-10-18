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Как в Киеве разбирают скандальную пристройку на Майдане и кому приготовиться: новые детали и фото

пятница, 18 октября 2019, 12:19
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Решение о сносе частной надстройки на крыше дома на Майдане Независимости в Киеве было принято на уровне городских властей, и оно имеет достаточную базу аргументации.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил советник КГГА Максим Бахматов.

Он отметил, что у властей города есть документы, подтверждающие незаконность здания, в частности, что владелец никаких разрешений на его возведение не получал. Также советник опубликовал новые фото сноса от работников коммунальных предприятий.

"Никаких разрешительных документов на строительство на крыше этого "страшко" никто не выдавал: ни город, ни государство. Ссылка на реконструкцию критики не выдерживает, потому что после реконструкции объект ввели в эксплуатацию, о чем есть соответствующий акт. При этом, геометрических параметров крыши дома не меняли. На подобные изменения, если было желание, нужно получать разрешения. Демонтаж происходит чтобы не допустить возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с риском для жизни и здоровья людей. Решение привести конструкцию кровли жилого дома к первоначальному состоянию приняла постоянная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций", - отметил он.

Бахматов назвал следующие "цели" городской власти - те здания, которые не имеют достаточно разрешительных документов и портят внешний вид районов города, где были возведены.

"Проводим инвентаризацию объектов, где в разное время осуществляли надстройки, пристройки к домам. В частности, в центральной части города. Если пристройка/надстройка несет угрозу конструктивным характеристикам здания, нарушает законодательство - будем добиваться сноса. Опыт есть и на Десятинной, и на Андреевском спуске, и теперь на Майдане. Приготовиться: незаконному дому на Музейном переулке, "дому-монстру" на валах", - добавил он.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве в доме по адресу Софиевская на Майдане 1/2 начали сносить незаконную надстройку, которая портила вид исторического здания.

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