"Олень" на тротуаре: в сети показали фото наглого "героя парковки" в Киеве

Сеть взбудоражило фото "героя парковки", который 27 ноября перекрыл пешеходам проход на одной из столичных улиц.

Фотодоказательство опубликовали в Telegram-канале "Обычный Киев».

Водитель темно-синего Opel с государственным номерным знаком АО 5426 СМ припарковал свою иномарку прямо под знаком "Остановка запрещена". Более того, мужчина перекрыл проход пешеходам, оставив на тротуаре лишь узкую щель между домом и дорогой.

"Олень, у тебя зеркала еще целы?" - подписали фотографию пользователи.

Ранее "Апостроф" уже писал о горе-водителях, которые доставляют беспокойство всем участникам дорожного движения. В Киеве недавно построена велосипедная дорожка стала "злачным местом" для парковки автомобилистов , нарушающих правила дорожного движения.