От станции "Депрессия" до станции "Успех": в сети появилась альтернативная схема метро Киева

В сети опубликовали интересную схему метро Киева, которая не оставила равнодушным ни одного жителя столицы.

Ее опубликовала в Facebook пресс-секретарь столичного метрополитена Наталка Макогон.

"Ретроградный Меркурий в метро. Спасибо, люди, у вас хватает сил и вдохновения на то)", - указала она в подписи к снимку.

В частности, например, расстояние от станции метро "Дворец спорта" до станции метро "Площадь Льва Толстого" на схеме назвали "успехом".

Пользователи не оценили талант художника, который станцию метро "Сырец" назвал "депрессией".

"Сырец" - это возрождение и глоток свежего воздуха))", "Это Сырец-то депрессия? Ахххахаха)))" – смеются в сети.

Как сообщал "Апостроф", ранее сети бурно обсуждали странный проект метро на Троещину в Киеве.