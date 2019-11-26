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В Киеве страшное ДТП с четырьмя авто парализовало движение транспорта: фото и видео

вторник, 26 ноября 2019, 07:33
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Фото: Информатор

В ночь на 26 ноября в Киеве на Набережном шоссе произошло масштабное ДТП, в которое попали четыре автомобиля.

Как сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Информатор", из-за столкновения оказались перекрытыми две полосы в направлении моста Метро.

Авария произошла около 21:45. Здесь столкнулись Toyota, Mitsubishi, Mercedes и ВАЗ.

Как говорят в полиции, причиной ДТП стало несоблюдение безопасной дистанции между автомобилями.

Интересно, что все автомобили получили серьезные повреждения, однако никто из участников ДТП не пострадал.

На место происшествия прибыли патрульные полицейские, которые спустя два часа полностью восстановили движение.

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Напомним, что в понедельник, 25 ноября, в Винницкой области пассажирский автобус с людьми попал в аварию.

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