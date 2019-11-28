В Киеве заметили малолетнюю воровку: сеть возмутило видео

В столице несовершеннолетняя девушка в магазине Bonus в районе метро Почайная вытащила у женщины из кармана мобильный телефон.

Видео инцидента обнародовали на странице "Киев Оперативный" в Facebook.

На кадрах видно, как девушка, одетая в черно-белую куртку и терракотовую шапку, вытащила из кармана женщины, стоявшей рядом и оплачивающей покупку, красный мобильный телефон.

В подписи под видео добавили, что поступок девушки нельзя оставлять безнаказанным. Ведь в следующий раз ей может прийти в голову украсть автомобиль.

К обсуждению присоединились интернет-пользователи. Они предполагают, что девушка могла «работать» вместе с группой цыган, которые и страховали ее. Другие говорят о том, что, якобы, эта девочка стала "героиней" еще двух подобных видео.

На днях "Апостроф" сообщал, что на Андреевском спуске, в историческом центре Киева двое несовершеннолетних девушек поделили между собой вероятно украденные деньги, а кошелек выбросили в подворотню.