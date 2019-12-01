Подрыв "Ощадбанка" в Киеве: появилось важное заявление о злоумышленниках

Злоумышленников, 30 ноября взорвавших банкомат "Ощадбанка" на Русановке в Киеве, задержали.

Об этом сообщил председатель правления банка Андрей Пышный на странице в Facebook.

"Несколько часов назад полиция задержала лиц, подозреваемых в ограблении и подрыве, минувшей ночью, отделения "Ощадбанка". Меньше суток понадобилось полиции для того чтобы не только установить, но и задержать подозреваемых, изъяв необходимые доказательства", - написал Пышный.

Однако, в комментариях к сообщению украинцы усомнились в том, что накажут действительно виновных. Люди считают, что правоохранители задержали двух бездомных, которых и заставили признаться в резонансном преступлении.

"Апостроф" уже сообщал о том, что 29 ноября в городе Первомайский Харьковской области неизвестные злоумышленники взорвали банкомат "ПриватБанка" и похитили более 2 млн гривен.