Подрыв "Ощадбанка" в Киеве: новые фото, видео и подробности

Банкомат, взрыв которого произошел ночью 30 ноября на Русановке в Киеве, подорвали с помощью газа.

Об этом сообщает "Апостроф".

Инцидент произошел около 4:30 утра, тогда на место прибыла полиция. Как стало известно, злоумышленники подорвали банкомат с помощью газовых баллонов (газовая смесь подается в банкомат по трубкам и инициируется).

Взрывной волной выбиты входные двери и окна. Внутри помещение полностью разрушено. Валяются обломки оргтехники, компьютеров, мебели, и прочего.