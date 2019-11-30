Подрыв "Ощадбанка" в Киеве: новые фото, видео и подробности

Инцидент произошел около 4:30 утра, тогда на место прибыла полиция. Как стало известно, злоумышленники подорвали банкомат с помощью газовых баллонов (газовая смесь подается в банкомат по трубкам и инициируется).
Взрывной волной выбиты входные двери и окна. Внутри помещение полностью разрушено. Валяются обломки оргтехники, компьютеров, мебели, и прочего.
На месте найдены вещественные доказательства, позволяющие раскрыть преступление. Информация об украденных 100 тысячах гривен из банкомата не подтвердилась.
По данным издание "Информатор", по имеющейся информации у правоохранителей, к преступлению причастны двое мужчин. В десяти метрах от банка, прямо на газоне, можно было увидеть много купюр номиналом 100 гривен.