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Подрыв "Ощадбанка" в Киеве: новые фото, видео и подробности

суббота, 30 ноября 2019, 08:29
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Банкомат, взрыв которого произошел ночью 30 ноября на Русановке в Киеве, подорвали с помощью газа.

Об этом сообщает "Апостроф".

Инцидент произошел около 4:30 утра, тогда на место прибыла полиция. Как стало известно, злоумышленники подорвали банкомат с помощью газовых баллонов (газовая смесь подается в банкомат по трубкам и инициируется).

Взрывной волной выбиты входные двери и окна. Внутри помещение полностью разрушено. Валяются обломки оргтехники, компьютеров, мебели, и прочего.

На месте найдены вещественные доказательства, позволяющие раскрыть преступление. Информация об украденных 100 тысячах гривен из банкомата не подтвердилась.
По данным издание "Информатор", по имеющейся информации у правоохранителей, к преступлению причастны двое мужчин. В десяти метрах от банка, прямо на газоне, можно было увидеть много купюр номиналом 100 гривен.

Подрыв "Ощадбанка" на Русановке
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Подрыв "Ощадбанка" на Русановке
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Подрыв "Ощадбанка" на Русановке
1 / 1
Подрыв "Ощадбанка" на Русановке
1 / 1
Подрыв "Ощадбанка" на Русановке
1 / 1
Подрыв "Ощадбанка" на Русановке
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Как сообщал "Апостроф", в ночь на воскресенье, 13 октября, в Киеве неизвестные попытались взорвать банкомат с целью ограбления.

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