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В Киеве обстреляли Range Rover: убит ребенок, фото и видео с места ЧП

воскресенье, 01 декабря 2019, 18:27
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Фото: Информатор

В воскресенье, 1 декабря, в центре Киева неизвестные открыли стрельбу по автомобилю Range Rover черного цвета. В момент обстрела в салоне находился ребенок, который умер от полученных травм.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на Информатор.

ЧП произошло на перекрестке улиц Льва Толстого и Тарасовской. На данный момент в столице ввели оперативный план "Сирена" по поиску автомобиля, на котором, вероятно, скрылись злоумышленники. Им может быть Lexus.

Стрельба по Range Rover в Киеве 01.12.2019
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Стрельба по Range Rover в Киеве 01.12.2019
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Стрельба по Range Rover в Киеве 01.12.2019
1 / 1
Стрельба по Range Rover в Киеве 01.12.2019
1 / 1

Кроме ребенка, который погиб, пострадал и водитель внедорожника. На месте работают правоохранители, ведется следствие.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве мужчина на иномарке открыл стрельбу по пешеходу. По предварительным данным, пистолет был заряжен резиновыми пулями, одна из которых попала в лицо потерпевшему.

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