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В Киеве неадекват бросается на людей с ножом: сеть взволновали подробности и фото

вторник, 03 декабря 2019, 08:33
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В понедельник, 2 декабря, на двух жителей Киева напал неадекват с ножом.

Об этом сообщает пользователь сети Анюта Атаманюк в Facebook.

Инцидент произошел в 21:20 на улице Полевая в районе КПИ. В переулке, где нет освещения, мужчина с ножом гонялся за мужчиной, а потом за девушкой.

Он представился, что его зовут Метрофан Андрей. Стало известно, что днем ранее его уже забирала полиция, однако отпустила. "Жертвы" неадеквата решили еще раз написать заявление.

"У людей большие сомненья, что он понесет наказание так как полицейские нас отговаривают от написания заявления (говорят что нам придется ходить по судам, по полициям, а это хлопотно и т.д.). Ну а завтра если его отпустят...", - написала Атаманюк.

Пользователи сети прокомментировали инцидент.

Как сообщал "Апостроф", в городе Львов нетрезвый мужчина на пешеходном переходе ударом в лицо сбил с ног женщину с собачкой. Благодаря видеозаписи и неравнодушным жителям его задержала полиция.

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