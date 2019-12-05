Пристраиваются сзади жертвы: в сети показали видео с бандой детей-воров в центре Киева

Киевляне обратили внимание на группу подростков, которые нагло обворовывают людей в центре столицы.

Соответствующее видео появилось в Facebook-паблике "Киев Оперативный".

Оказалось, что злоумышленник идя позади жертвы извлекает из ее карманов и сумок ценные вещи, а другие его прикрывают.

"Уже третий день подряд наблюдаю, как эта стая промышляет в самом центре города. Всей толпой они идут позади жертвы, а потом один из них (всегда разный) пристраивается позади жертвы и обворовывает ее. Вчера уже просто лопнуло терпение. Берегите себя и свои вещи от этой безнаказанной сволочи ", - говорится в сообщении.

Напомним, что киевские полицейские задержали грабителей , которые в подземном переходе отобрали у несовершеннолетнего смартфон, а затем сдали его в ломбард.