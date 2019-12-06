Сенцов сделал важное заявление о действиях России по Крыму

Россия блокирует включение вопроса деоккупации аннексированного Крыма в итоговую резолюцию заседания Совета министров иностранных дел стран ОБСЕ.

Об этом написал бывший политзаключенный в РФ режиссер Олег Сенцов на своей странице в Facebook.

"Мы говорим про российскую агрессию, наших пленных, а враги тем временем блокируют включение в итоговую резолюцию вопрос о деоккупации Крыма", - написал Сенцов, когда вместе с еще одним бывшим политзаключенным Кремля Романом Сущенко он выступил на мероприятиях в ходе этого Совета.

Как сообщал "Апостроф", оккупированный Крым напоминает Советский Союз перед развалом - проблемы в экономике, с трудоустройством, рабочими местами для молодежи, что вызывает сомнения в будущем полуострова даже у сторонников президента России Владимира Путина.