RU  UA  EN

понедельник, 4 ноября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.60
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

4 ноября

15:49
Названа новая дата разведения сил в Петровском: подробности и карта
15:39
Даже у сторонников Путина большие сомнения: Чубаров рассказал о реальной ситуации в Крыму
15:17
Бывший муж Ани Лорак показал, кто воспитывает их совместную дочь
14:57
Появилось видео момента жуткого ДТП с BMW в Киеве и данные о ребенке
14:35
Бил по голове и пытался изнасиловать: убийца девочки под Одессой сделал жуткое признание
14:12
Остановите "убийство": под ОПУ устроили митинг из-за новых законов для бизнеса, фото
14:09
Украина направила России ноту с жесткими требованиями: появились подробности
14:02
Экс-солистка "ВИА Гры" впервые рассказала, как пластика груди едва не обернулась для нее горем
13:53
Разбивали тыквы с триколором: на "Арт-заводе "Платформа" прошла акция против российского бизнеса в Украине
13:41
Сорвал флаг УПА и выпрыгнул из окна: под Киевом россиянин устроил дебош, фото и видео
13:39
Учились в одной школе: всплыли новые детали убийства девочки ровесником под Одессой
13:32
Честь провести с ней время: Леонардо ДиКаприо рассказал, кого считает лидером нашего времени
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Даже у сторонников Путина большие сомнения: Чубаров рассказал о реальной ситуации в Крыму

понедельник, 04 ноября 2019, 15:39
переглянути новину українською

Оккупированный Крым напоминает Советский Союз перед развалом - проблемы в экономике, с трудоустройством, рабочими местами для молодежи, что вызывает сомнения в будущем полуострова даже у сторонников президента России Владимира Путина.

Об этом сообщил “Апострофу” председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

По наблюдениям Чубарова, даже у самых ярых сторонников России среди местного населения в аннексированном Крыму больше нет радостных ожиданий. "Ситуация ухудшается, особенно в экономической сфере, в вопросах трудоустройства, с рабочими местами для молодежи. Крым все больше превращается в территорию, черты социального положения которой напоминают СССР последних лет. Такие же настроения, такое же самоощущение", - заметил он.

Председатель Меджлиса подчеркнул, что некоторые положительные изменения, в частности строительство дорог, крупных объектов и жилья, связаны только с преобразованием Крымского полуострова в военный форпост.

"Жилье часто строится для сотрудников карательных органов, особенно в Джанкое, под Евпаторией, в Симферополе и Севастополе. Они стараются максимально поселить в Крыму граждан России", - утверждает Рефат Чубаров.

По словам Чубарова, в аннексированный Крым целенаправленно переселяют не только российских военных и сотрудников карательных органов с семьями, но и способствуют переселению гражданского населения. Для этого существуют специальные программы по кредитованию, оказанию помощи в обустройстве при переезде. Точно количество переселенцев неизвестно: эксперты говорят про полмиллиона и больше, официальная российская статистика показывает 140-150 тысяч граждан.

"Как бы там ни было, все эти люди поселились на полуострове вопреки украинскому законодательству, во время временной оккупации Крыма, когда Украина не контролирует свои территории. Эти люди с момента деоккупации должны покинуть Крым", - заметил председатель Меджлиса крымскотатарского народа.

Полностью разговор с Рефатом Чубаровым читайте в материале "Апострофа": Крым все больше становится похож на поздний СССР - Рефат Чубаров.

Фотовзгляд

Все галереи
Ходячие мертвецы. В Киеве прошел Парад Зомби

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Команда президента играет не за тем столом: что не так с новым законом о легализации игорного бизнеса

Ждать ли Илона Маска в Украине: как нардепы открыли космос для бизнеса

Бабье лето-2: в Украину снова возвращается тепло

Ни коррупционных схем, ни правонарушений при осуществлении публичных закупок в Институте рака не обнаружено - Елена Колесник

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: