Даже у сторонников Путина большие сомнения: Чубаров рассказал о реальной ситуации в Крыму

Оккупированный Крым напоминает Советский Союз перед развалом - проблемы в экономике, с трудоустройством, рабочими местами для молодежи, что вызывает сомнения в будущем полуострова даже у сторонников президента России Владимира Путина.

Об этом сообщил “Апострофу” председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

По наблюдениям Чубарова, даже у самых ярых сторонников России среди местного населения в аннексированном Крыму больше нет радостных ожиданий. "Ситуация ухудшается, особенно в экономической сфере, в вопросах трудоустройства, с рабочими местами для молодежи. Крым все больше превращается в территорию, черты социального положения которой напоминают СССР последних лет. Такие же настроения, такое же самоощущение", - заметил он.

Председатель Меджлиса подчеркнул, что некоторые положительные изменения, в частности строительство дорог, крупных объектов и жилья, связаны только с преобразованием Крымского полуострова в военный форпост.

"Жилье часто строится для сотрудников карательных органов, особенно в Джанкое, под Евпаторией, в Симферополе и Севастополе. Они стараются максимально поселить в Крыму граждан России", - утверждает Рефат Чубаров.

По словам Чубарова, в аннексированный Крым целенаправленно переселяют не только российских военных и сотрудников карательных органов с семьями, но и способствуют переселению гражданского населения. Для этого существуют специальные программы по кредитованию, оказанию помощи в обустройстве при переезде. Точно количество переселенцев неизвестно: эксперты говорят про полмиллиона и больше, официальная российская статистика показывает 140-150 тысяч граждан.

"Как бы там ни было, все эти люди поселились на полуострове вопреки украинскому законодательству, во время временной оккупации Крыма, когда Украина не контролирует свои территории. Эти люди с момента деоккупации должны покинуть Крым", - заметил председатель Меджлиса крымскотатарского народа.

Полностью разговор с Рефатом Чубаровым читайте в материале "Апострофа": Крым все больше становится похож на поздний СССР - Рефат Чубаров.