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В Киеве ловелас устроил женщине "знакомство" с мертвецом: опубликованы фото и видео

пятница, 06 декабря 2019, 08:59
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В Киеве в ночь на 6 ноября мужчина привел домой на свидание женщину и показал ей труп с пакетом на голове.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на издание "Информатор".

Женщина позвонила в полицию и рассказала об инциденте, который произошел по адресу улица Зодчих, 68. Заявительница отметила, что видела труп в квартире.

На место выехали правоохранители и подтвердили информацию. В одной из квартир на 14 этаже дома действительно находился труп с пакетом на голове, а шея была замотана шарфом. Мужчина прятал его в кладовке среди вещей. При осмотре выяснилось, что это 82-летняя хозяйка квартиры.

Как рассказала заявительница копам, она познакомилась через сайт знакомств с мужчиной. Он привел ее в эту квартиру, после чего начал ей угрожать и показал труп в кладовке. К счастью, ей удалось убежать и добраться домой. Уже после этого она сообщила про увиденное в полицию.

При выяснении деталей патрульным полицейским удалось определить и задержать мужчину, который возможно причастен к преступлению. Он находился в квартире по адресу улица Якуба Колоса, 17. По словам полицейских, изначально он отрицал свою причастность к произошедшему, но позже признался. Предварительно, причиной смерти стало удушение, но точная причина станет ясна после проведения соответствующих экспертиз.

Каким образом погибшая и задержанный были связаны между собой, а также другие детали случившегося выясняются. На месте работали экипажи полиции, следственно-оперативные группы районного и главного управления, кинологи и эксперты.

Как сообщал "Апостроф", ночью 28 ноября в помещении школы №4 в Черновцах повесился 68-летний уборщик.

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