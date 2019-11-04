Прокурора Кулика поймали на элитной жилищной афере в Киеве: фото и видео

Стало известно о незаконной стройке прокурора Константина Кулика, которая представляет собой дополнительный этаж на несколько сотен квадратных метров в элитном жилом комплексе Diplomat Hall в Киеве.

Об этом говорится в соответствующем расследовании журналистов программы "Наші Гроші" на Bihus info.

Как уточняют журналисты, оказывается, что в жилом комплексе Diplomat Hall на Жилянской, 59 в собственности у семьи Кулика имеются две квартиры общей площадью более 400 кв.м. Кроме того, у семьи Кулика в "Дипломат Холле" два гаража и одно помещение на крыше (88 кв.м).

При этом, одна квартира в этом здании стоит в среднем 300 тысяч долларов. При этом, одна из квартир записана на сожительницу Кулика Ирину Немец.

Журналисты пишут, что специалисты Киевской райгосадминистрации приезжали в ЖК с проверкой и в своем отчете написали, что строительства дополнительного, 14-го, этажа не увидели. Также в Едином реестре документов отсутствует информация о выдаче документов, дающих право на строительство объекта по улице Жилянская, 59, помещение 1420.

Кроме того, строительство "этажа Кулика" не согласовывал ни Департамент по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля Киева, ни Государственная архитектурно-строительная инспекция.

Как сообщал "Апостроф", ранее бывших топ-чиновников таможни уличили в наглой схеме в Конча-Заспе.