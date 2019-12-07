Автомобиль слетел с моста, упав с высоты: в Киеве произошло жуткое ДТП с пострадавшими, фото

В субботу, 7 декабря, в Киеве, возле метро "Левобережная", произошло жуткое ДТП, в результате которого автомобиль вылетел с моста, упав на асфальт с высоты. Есть пострадавшие.

Об этом сообщает корреспондент "Апострофа" с места событий.

Автомобиль упал с моста рядом с линией метро. Место аварии окружили автомобили скорой помощи. Две машины уже скрылись с места ЧП, по всей видимости, увозя пострадавших.

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На месте дежурят и спасатели. Моторный отсек автомобиля дымится, не исключено, что машина горела.

По предварительным данным, сильно пострадала 50-летняя женщина, которая сидела за рулем авто.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве маршрутка с пассажирами попала в смертельное ДТП, в результате чего двое человек погибли, восемь получили травмы.