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По улицам Киева разгуливала окровавленная женщина с ножом: видео и подробности ЧП

суббота, 07 декабря 2019, 13:28
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В субботу, 7 декабря, киевские полицейские предотвратили самоубийство женщины, которая пыталась зарезать себя ножом на улице столицы.

Об это сообщили на странице патрульной полиции Киева в соцсети Facebook.

Сообщение о том, что окровавленная женщина приставила себе нож к животу и хочет совершить самоубийство поступило в полицию от медицинских работников около 5 часов утра.

По словам медиков, они не могли подойти к женщине и оказать ей помощь, потому что она держала нож у живота и угрожала себя порезать. На момент прибытия полицейских у женщины продолжалось кровотечение.

"Патрульный Роман Жуковский быстро придумал способ, как отвлечь ее внимание и подойти ближе. Он заметил, что женщине было холодно, а ее шапка лежала неподалеку на тротуаре. Подобрав шапку, он предложил женщине ее одеть, но она не захотела отпускать нож. Тогда инспектор предложил ей свою помощь и, сократив расстояние, рывком вырвал нож из ее рук", - сообщили в пресс-центре полиции.


Впоследствии женщина была доставлена в медицинский пункт, где пострадавшей оказали срочную медицинскую помощь.

Как сообщал "Апостроф", в Ровно на брусчатке под многоэтажкой нашли мертвой мать троих детей, соседи говорят об убийстве, а родственники - о несчастном случае.

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