Подрезали: появились подробности и видео с места жуткого ДТП в Киеве

В сети опубликовали видео с места страшного ДТП в Киеве, в результате которого автомобиль упал с высоты на проезжую часть, вылетев за ограждение моста в субботу, 7 декабря.

Его публикует сообщество "Киев оперативный" на своей странице в Facebook.

"Авто упало с самого верха эстакады. Говорят, что "подрезали". Очень повезло, что никого не было снизу во время этого головокружительного падения", - говорится в подписи к кадрам.

В тоже время, как передает корреспондент "Апострофа" с места событий, по словам очевидцев, не исключено, что ДТП также могло произойти из-за внезапной поломки на ходу.

Видео - "Апостроф"

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве на автомобиль упала часть аварийного моста.