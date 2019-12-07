В Киеве заблокировали работу центрального вокзала: фото и подробности ЧП

В субботу, 7 декабря, из здания Центрального железнодорожного вокзала в Киеве срочно эвакуировали всех посетителей и пассажиров.

Об этом сообщил корреспондент "Апострофа" с места события.

По словам очевидцев, проход в главное здание вокзала закрыт, в помещении идет осмотр.

Очевидно, причиной этого послужило очередное сообщение о минировании здания. Отправление поездов прекращено не было.

По состоянию на 15.20 вокзал уже был открыт для пассажиров.

Комментариев из Нацполиции, Государственной службе по чрезвычайным ситуациям и Укрзализныци пока не было.

Как сообщал Апостроф, в среду, 4 декабря, в Киеве на железнодорожном вокзале банда воровок ограбила гражданина Китая.