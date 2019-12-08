В Киеве устроили акцию у стен ОПУ с требованиями по Донбассу: онлайн трансляция

8 декабря в Киеве тысячи человек вышли на акцию под стенами Офиса президента Украины накануне встречи лидеров стран "нормандского формата". Массовый митинг проходит на Майдане Незалежности в Киеве.

Как сообщает корреспондент "Апострофа", участники акции хотят напомнить власти о недопустимости идти на компромиссы с Россией.

Акция носит название "Ночной дозор".

Также в Киеве поддержали митинги, которые проходят в Беларуси против переговоров президента Беларуси Александра Лукашенко и президента России Владимира Путина.

Митингующие считают, что Украина не должна идти ни на какие политические компромиссы по временно оккупированным территориям Донбасса и аннексированному Крыму.

22.15. Активисты намерены находиться у Офиса президента всю ночь, а также в течение дня 9 декабря, когда глава государства Владимир Зеленский будет в Париже на саммите по урегулированию конфликта на Донбассе в нормандском формате.

Также они начали устанавливать палатки.

21.35. Активист Мирослав Гай заявил, что "Зеленский сам весь - сплошная красная линия".

"Худшее, что он может сделать - это согласиться на выборы на оккупированных территориях, потому что к власти могут зайти коллаборационисты и агенты", - отметил он в комментарии "Апострофу".

21:00. С трибуны выступают активисты.

"Зеленский и Ермак, планируя выборы на октябрь следующего года, хотят подарить Медведчуку всю Донецкую и Луганскую области. Своими действиями Зеленский может разжечь на этот раз настоящую гражданскую войну. И это и может быть план бы у Путина", - сказал правозащитник Михаил Лебедь.

19:55. Активистам таки разрешили установить сцену под зданием ОПУ, хотя с этим были трудности.

19:41. Также появились эксклюзивные видео с места событий. На них видно, что на месте достаточно много силовиков.

С корреспондентом "Апострофа" пообщалась переселенка из Луганска.





19:20. "Апостроф" публикует эксклюзивные фотографии с места событий.

Подробнее об акции в центре Киева в воскресенье, 8 декабря, читайте в материале "Апострофа": Много флагов и ультиматумы: как проходит митинг на Майдане накануне саммита в Париже, фото и видео.