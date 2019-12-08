Заставляла попрошайничать ребенка: в Киеве заметили наглую мошенницу, видео

В Киеве возле выхода со станции метро Лыбидская неравнодушные граждане задержали девушку, которая заставляла ребенка попрошайничать.

Как пишет паблик "Киев Оперативный", ребенок выглядел неухоженным и от него ужасно воняло.

"Во время задержания девушка вела себя неадекватно - агрессивно ругалась и бросалась вещами. По документам ее зовут Вароди Анжела Александровна, родом из Закарпатья", - пишут в сети.

В полицию уже написали заявление по поводу уголовного правонарушения по ч. 1 ст. 150-1 УКУ. О ситуации также оповестили органы социальной защиты.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Киеве обнаружили очередную мошенницу, которая пытается заработать себе в карман, наживаясь на доверчивости горожан.