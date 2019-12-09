Изнасиловал и требовал деньги: в Киеве парень жестоко поиздевался над школьницей, фото

Столичные правоохранители задержали 19-летнего киевлянина, который подозревается в изнасиловании 11-летней школьницы и вымогательстве у нее денег.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Как выяснили полицейские, подозреваемый после знакомства с малолетней девочкой стал посылать ей сообщение сексуального характера, постепенно развращая ее. Кроме того, злоумышленник требовал, чтобы школьница посылала ему собственные фотографии в обнаженном виде и побуждал ее употреблять с ним наркотические и психотропные вещества.

Потом, применяя психологическое насилие, парень, воспользовавшись тем, что малолетняя школьница не понимает значения совершаемых в отношении нее действий и не может оказать сопротивления, заставил последнюю раздеться и изнасиловал ее.

После этого злоумышленник потребовал у школьницы деньги, угрожая в случае отказа выложить в интернет ее фотографии в голом виде.

Полиции удалось задержать злоумышленника. Сейчас молодому человеку сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 152 (изнасилование малолетней), ч. 1,2 ст. 189 (вымогательство, совершенное повторно) УК Украины. Местная прокуратура готовит ходатайство об избрании ему меры пресечения. Устанавливается причастность подозреваемого к совершению других преступных действий.

Как сообщал "Апостроф", в Киеве 7 декабря произошло изнасилование несовершеннолетней девочки, которое совершил ее родной дядя.