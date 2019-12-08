Девушку не смогли спасти: в Киеве пьяный водитель устроил жуткое ДТП, фото и видео

В Киеве произошла страшная авария, где пьяный водитель влетел в другой автомобиль.

Об этом сообщает ресурс "Киев Оперативный".

ДТП случилось на спуске с Европейской площади на Почтовую. Там водитель Audi не справился с управлением и вылетел на встречную полосу движения. Он столкнулся с автомобилем марки Skoda.

В результате аварии погибла пассажир Audi и еще один пассажир пострадал, но от госпитализации отказался. Водителя и пассажира Skoda госпитализировали.

Как выяснилось, водитель Audi имел все признаки алкогольного опьянения. На месте работала СОГ, которая и будет выяснять все обстоятельства ДТП.

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Видео аварии можно посмотреть по ссылке. 21+

Как сообщал "Апостроф", в субботу, 7 декабря, в Киеве, возле метро "Левобережная", произошло жуткое ДТП, в результате которого автомобиль вылетел с моста, упав на асфальт с высоты. Есть пострадавшие.

Пострадавшая в страшной аварии получила черепно-мозговую травму.