Девушку не смогли спасти: в Киеве пьяный водитель устроил жуткое ДТП, фото и видео

В Киеве произошла страшная авария, где пьяный водитель влетел в другой автомобиль.
Об этом сообщает ресурс "Киев Оперативный".
ДТП случилось на спуске с Европейской площади на Почтовую. Там водитель Audi не справился с управлением и вылетел на встречную полосу движения. Он столкнулся с автомобилем марки Skoda.
В результате аварии погибла пассажир Audi и еще один пассажир пострадал, но от госпитализации отказался. Водителя и пассажира Skoda госпитализировали.
Как выяснилось, водитель Audi имел все признаки алкогольного опьянения. На месте работала СОГ, которая и будет выяснять все обстоятельства ДТП.
Видео аварии можно посмотреть по ссылке. 21+
Как сообщал "Апостроф", в субботу, 7 декабря, в Киеве, возле метро "Левобережная", произошло жуткое ДТП, в результате которого автомобиль вылетел с моста, упав на асфальт с высоты. Есть пострадавшие.
Пострадавшая в страшной аварии получила черепно-мозговую травму.