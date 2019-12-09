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В Киеве подростки устроили массовую драку: сеть возмутило видео

понедельник, 09 декабря 2019, 00:10
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В Киеве подростки устроили массовую драку прямо в центре города.

Об этом сообщает Киев оперативный, публикуя видео жестких разборок.

"Ничему не учит полицию Печерского района, вопиющие случаи массового избиения подростками прямо под Дворцом Спорта. Ну, не умеете учиться, то держите новые масштабные драки", - говорится в подписи.

На видео слышны крики участников драки и звуки ударов, которые, по всей видимости, наносятся с особой жестокостью.

В сети бурно стали обсуждать инцидент.

"Возле торговых центров много стремной детворы ошивается. Был там вчера в это же время. Какие-то орлы из разных компаний с безопасного расстояния щедро перебрасывались словестными помоями", "Золотая молодежь" Печерска...(", "Гулливер прям гетто", - пишут в сети.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве произошел инцидент с избиением подростков водителем, который оказался профессиональным боксером Виктором Сидоренко.

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