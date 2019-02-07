​Тоже боксер: появилась информация о водителе, наказавшем подростка за игру в снежки, фото

Мужчина, который избил подростка за то, что тот во время игры с ребятами, попал снежком в стекло его автомобиля, оказался профессиональным боксером.

Об этом сообщает "Киев Оперативный".

"Оказывается вчерашний борец с детьми, которые бросали снежки и попали в авто тоже оказался боксером. Зовут его Виктор Сидоренко", - говорится в сообщении.

Согласно информации, мужчина является чемпионом мира по боксу среди профессионалов по версии UBA, чемпион мира по кикбоксингу, призер мира по муай-тай. Провел на проф ринге 14 боев, из них 11 побед досрочно (2003-2008 годы). Тренер боксеров профессионалов в Elite Boxing Promotions, тренер боксеров любителей. Возглавляет собственную школу бокса, профессиональный боксёр с спортивным прошлым, которое тянется со времён СССР.

"Этот человек на данный момент имеет свою школу бокса и занимается тренерской деятельностью. Видимо, для того и тренировался, чтобы избивать 15-летнего ребёнка?", - подчеркнул автор поста.

Как сообщал "Апостроф", в ночь на 3 января в Киеве боксер Петр Очеретяный вследствие конфликта нанес своему оппоненту смертельный удар. Пострадавший скончался мгновенно.