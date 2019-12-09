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В Киеве поймали наглых воров, устроивших "гастроли" по всей Украине: фото

понедельник, 09 декабря 2019, 13:57
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В Киеве столичные правоохранители задержали харьковчан 43-летнего Руслана Феодосеенка и 44-летнего Олега Литвиненка за ограбление посетителя кафе.

Об этом сообщили в Telegram-канале "Киев Оперативный".

В Киев мужчины прибыли в поиске легкой наживы. Как стало известно правоохранителям позже, Феодосеенко уже отбывал наказание за кражу и умышленное нанесение легких телесных повреждений.

Харьковчане припарковали свой Volkswagen возле кафе "Хурма" на Владимирской, 42 и зашли в помещение. Долго выбирали жертву и наконец извлекли из куртки одного из посетителей 300 долларов США, 100 датских крон и 20 швейцарских франков. Но воспользоваться деньгами не успели: у выхода воров задержали правоохранители.

Ранее "Апостроф" сообщал о том, что 7 декабря в Одессе полиция задержала опасного грабителя. Не обошлось без стрельбы.

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