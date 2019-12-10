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Назвал себя Геркулесом и выбросился из окна: в Киеве парень погиб страшной смертью

вторник, 10 декабря 2019, 00:10
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В понедельник, 9 декабря, в Киеве молодой парень покончил жизнь самоубийством, выпрыгнув с окна многоэтажного жилого дома.

Об этом сообщают в Telegram-канале "Киев сейчас".

Трагедия произошла по адресу бульвар Ярослава Гашека, 8а, где жил 22-летний парень. Он сбросился с окна своей комнаты на 8 этаже.

Как выяснилось, у молодого человека были психические расстройства. Он оставил маме предсмертную записку. На листке он написал: "Люблю тебя, мама. Я Геркулес". Что погибшей хотел сказать этим - неизвестно.

Столичная полиция выясняет все детали и причины трагедии.

Как ранее сообщал "Апостроф", в ночь на 7 декабря покончил жизнь самоубийством бывший боец 2-го батальона 95-й ОДШБр, Народный Герой, Игорь Волынец.

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