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Срочно вывели из здания людей: в мэрии Киева произошло серьезное ЧП

вторник, 10 декабря 2019, 14:30
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Во вторник, 10 декабря, из здания столичной мэрии на улице Крещатик, 36 эвакуировали всех сотрудников и посетителей из-за сообщения о минировании.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Сегодня".

На место роботы прибыли сотрудники экстренных служб.

По словам начальника управления по гражданской защите КГГА Романа Ткачука, сообщение о минировании здания было анонимным.

"На данный момент проведена эвакуации сотрудников и посетителей. В здании работают взрывотехники и кинологическая служба. Работы по обследованию здания продлятся еще как минимум час. Опасных предметов на данный момент не обнаружено", – сообщил чиновник.

Как сообщал "Апостроф", в субботу, 7 декабря, из здания Центрального железнодорожного вокзала в Киеве срочно эвакуировали всех посетителей и пассажиров.

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