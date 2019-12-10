Срочно вывели из здания людей: в мэрии Киева произошло серьезное ЧП

Во вторник, 10 декабря, из здания столичной мэрии на улице Крещатик, 36 эвакуировали всех сотрудников и посетителей из-за сообщения о минировании.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Сегодня".

На место роботы прибыли сотрудники экстренных служб.

По словам начальника управления по гражданской защите КГГА Романа Ткачука, сообщение о минировании здания было анонимным.

"На данный момент проведена эвакуации сотрудников и посетителей. В здании работают взрывотехники и кинологическая служба. Работы по обследованию здания продлятся еще как минимум час. Опасных предметов на данный момент не обнаружено", – сообщил чиновник.

Как сообщал "Апостроф", в субботу, 7 декабря, из здания Центрального железнодорожного вокзала в Киеве срочно эвакуировали всех посетителей и пассажиров.