Могут признать неподсудной: в деле о ДТП с тещей Притулы произошел скандальный поворот

Лилию Сопельник, которая совершила ДТП в Киеве, наехав на женщину с ребенком, и является тещей шоумена Сергея Притулы и бывшего "регионала" Виталия Хомутынника, могут признать неподсудной.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на 24 канал.

Как рассказал адвокат потерпевших Юрий Сухов, у СМИ есть информация, что Сопельник якобы перепутала педали. И о том, что у нее якобы какое-то заболевание.

"Но она о нем знала еще до того, как произошло ДТП. Поэтому, если она знала, что имеет болезнь, которая мешает управлять авто, то это – отягчающие обстоятельства", – уточнил он.

Зато адвокат Сопельник Елена Сторожук убеждает, что ее клиентке стало резко плохо за рулем и никакого путания педалей не было. По ее словам, необходимо установить все в ходе досудебного расследования путем экспертиз и экспериментов.

Кроме того, адвокат потерпевших Юрий Сухов отметил, что опираясь на физическое состояние, Сопельник все же могут признать неподсудной. В то же время Сухова смущает и избрание меры пресечения для нее именно в виде ночного домашнего ареста.

"Дело в том, что в таких случаях, как правило, избирается мера пресечения, или хотя бы подается ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Насколько нам стало известно, на самом деле, следователь в тот же день, когда сообщили о подозрении, подготовил ходатайство об избрании меры пресечения в виде ареста, но прокурор не подписал его и требовал, чтобы ходатайство было об избрании домашнего ареста в ночное время", - объяснил свои опасения юрист.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в сети появилось видео жуткой аварии с участием тещи Сергея Притулы и Виталия Хомутынника.