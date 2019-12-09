Согнали студентов на массовку: в сети высмеяли открытие памятника Кобзону в Донецке, фото

В оккупированном Донецке произошло очередное открытие "памятника", которое не оставили без внимания пользователи социальных сетей. На этот раз здесь открыли памятник известному советскому певцу Иосифу Кобзону.

Бюст Кобзона открыли в парке Ленинского комсомола, о чем сообщают сепаратистские СМИ.

Так, памятник известному стороннику боевиков лично открывал главарь боевиков ДНР Денис Пушилин.

Люди отмечают в комментариях, что сепаратисты в очередной раз уделили событию больше внимания, чем положено. Также люди пишут, что здесь была создана искусственная массовка из студентов.

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Также "Апостроф" сообщал, что в Полтаве в парке им. Котляревского вандалы разбили памятник героям, погибшим на Донбассе.

Напомним, что в Киеве вандалы обрисовали временную инсталляцию "Противостояние" на Бессарабской площади у пустующего пьедестала памятника Ленину.