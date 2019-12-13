RU  UA  EN

пятница, 13 декабря
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.30
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

13 декабря

16:59
В Кабмине раскрыли планы по продаже "ПриватБанка"
09:20
Доллар опустился до 4-летнего минимума: курс валют от НБУ

12 декабря

18:38
Герус не реагирует на получение сверхприбылей владельцами АЗС - эксперт
16:13
Кредиты в Украине станут дешевле: что нужно знать о громком решение НБУ
15:23
Под прицелом не только "ПриватБанк": МВФ выдвинул жесткий ультиматум Украине
10:50
Мчится к отметке в 23 грн: что происходит с курсом доллара в обменниках Киева
08:19
Гривна укрепляется: курс валют в Украине на 12 декабря
07:23
Кабмин готовит серьезный удар по Коломойскому: всплыли резонансные детали

11 декабря

05:10
Пенсии-2020: что нужно знать и к чему готовиться украинцам

10 декабря

16:26
Когда в Украине будут зарплаты как в Польше: озвучен интересный прогноз, инфографика
14:59
В Украине "заморозили" цены на газ: что будет с тарифами для населения
08:17
Нацбанк обновил курс валют на 10 декабря: свежие данные
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Дело Шеремета: суд принял решение по военной медсестре-"разведчице"

пятница, 13 декабря 2019, 15:51
переглянути новину українською

Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения Яне Дугарь, подозреваемой в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета, в виде круглосуточного домашнего ареста.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Яна Дугарь зарегистрирована в Новомосковске Днепропетровской области, где и будет находится под домашним арестом.

"Апелляцию обязательно будем подавать, вы наши аргументы слышали... когда получим полный текст постановления", - сказал адвокат Николай Ореховский.

Фото: LB.ua

"Это (домашний арест. - Ред.) еще раз свидетельствует о том, что никто никаких следственных действий по отношению к Яне проводить не будет. Если бы им было это интересно, они бы оставили ее в Киеве. Они просто нашли человека, который, по их кастингу, подходит для нового сериала и держат ее для следующих серий", - считает адвокат Виталий Коломиец.

Кроме того,Ориховский отметил, что фотография Дугарь, взятая для сравнительной экспертизы, была сделана в то время, когда она находилась за границей.

“Я хочу обратить внимание на экспертизу. Она проводилась 21 ноября текущего года. Это комплексная судебно-психологическая и портретная экспертиза. Сравнивались видео с камер. Видео зафиксированы 18 и 15 июля 2016 года. Другая видеозапись, с которой они сравнивают и сопоставляют лицо, была зафиксирована 11 июля 2019 года… Я так понимаю, что это единственное доказательство”, – отметил адвокат.

Фото: LB.ua

Он уточнил, что 11 июля 2019 года Дугарь не могла быть зафиксирована камерами, так как находилась за границей, что подтверждается документально.

“Мы суду предоставили копии документов и подтверждаем, что Яна находилась по 13 июля за границей и только 13 июля 2019 года она прибыла в Украину. Есть паспорт, все отметки. Также билеты на авиаперелет подтверждают, что она уехала из Украины 16 июня и вернулась 13 июля. Она была на территории Румынии и Италии на тот момент, когда было сделано изображение, которое исследовали эксперты”, – подчеркнул адвокат.

Также отмечалось, что в период, когда, по версии следствия, проходила подготовка к убийству Шеремета, Дугарь принимала участие в Антитеррористической операции (с 3 июня по 26 сентября 2016 года).

Напомним, что подозрения объявлены бойцу ООС и музыканту Андрею Антоненко, медсестре Яне Дугарь, врачу и волонтеру Юлии Кузьменко.

По версии следствия, Дугарь разведывала местность перед преступлением, а Кузьменко заложила взрывчатку; Антоненко якобы помогал Кузьменко в ночь "закладки".

Как сообщал "Апостроф", в полиции заявили о масштабном поиске зацепок в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Фотовзгляд

Все галереи
Киев готовится к Новому году. Как выглядит новогодняя ёлка на Софийской площади

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Герои парковок: в Киеве идут на крайние меры для борьбы с пробками

Ад в метро Киева: что делать, если вы стали "жертвой" телефонного минера

Отключим газ: могут ли забрать квартиру за долги ЖКХ

Кому власть? Что за закон о столице принимает Рада и когда будут выборы в Киеве

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: