Дело Шеремета: суд принял решение по военной медсестре-"разведчице"

Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения Яне Дугарь, подозреваемой в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета, в виде круглосуточного домашнего ареста.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Яна Дугарь зарегистрирована в Новомосковске Днепропетровской области, где и будет находится под домашним арестом.

"Апелляцию обязательно будем подавать, вы наши аргументы слышали... когда получим полный текст постановления", - сказал адвокат Николай Ореховский.

Фото: LB.ua

"Это (домашний арест. - Ред.) еще раз свидетельствует о том, что никто никаких следственных действий по отношению к Яне проводить не будет. Если бы им было это интересно, они бы оставили ее в Киеве. Они просто нашли человека, который, по их кастингу, подходит для нового сериала и держат ее для следующих серий", - считает адвокат Виталий Коломиец.

Кроме того,Ориховский отметил, что фотография Дугарь, взятая для сравнительной экспертизы, была сделана в то время, когда она находилась за границей.

“Я хочу обратить внимание на экспертизу. Она проводилась 21 ноября текущего года. Это комплексная судебно-психологическая и портретная экспертиза. Сравнивались видео с камер. Видео зафиксированы 18 и 15 июля 2016 года. Другая видеозапись, с которой они сравнивают и сопоставляют лицо, была зафиксирована 11 июля 2019 года… Я так понимаю, что это единственное доказательство”, – отметил адвокат.

Фото: LB.ua

Он уточнил, что 11 июля 2019 года Дугарь не могла быть зафиксирована камерами, так как находилась за границей, что подтверждается документально.

“Мы суду предоставили копии документов и подтверждаем, что Яна находилась по 13 июля за границей и только 13 июля 2019 года она прибыла в Украину. Есть паспорт, все отметки. Также билеты на авиаперелет подтверждают, что она уехала из Украины 16 июня и вернулась 13 июля. Она была на территории Румынии и Италии на тот момент, когда было сделано изображение, которое исследовали эксперты”, – подчеркнул адвокат.

Также отмечалось, что в период, когда, по версии следствия, проходила подготовка к убийству Шеремета, Дугарь принимала участие в Антитеррористической операции (с 3 июня по 26 сентября 2016 года).

Напомним, что подозрения объявлены бойцу ООС и музыканту Андрею Антоненко, медсестре Яне Дугарь, врачу и волонтеру Юлии Кузьменко.

По версии следствия, Дугарь разведывала местность перед преступлением, а Кузьменко заложила взрывчатку; Антоненко якобы помогал Кузьменко в ночь "закладки".

Как сообщал "Апостроф", в полиции заявили о масштабном поиске зацепок в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета.