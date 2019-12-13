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Большой Брат следит за тобой: к силовикам выдвинули серьезную претензию в связи с делом Шеремета

пятница, 13 декабря 2019, 13:20
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В полиции заявили о масштабном поиске зацепок в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Об этом сообщает политик Борислав Береза на своей странице в Facebook.

По его словам, ранее начальник криминальной полиции Украины Евгений Коваль заявил, что следствием было допрошено больше 3700 человек, проведено больше 800 выемок информации и документов, в том числе у мобильных операторов, обследовано 577 зданий и больше 4300 квартир, проанализировано 80 млн телефонных соединений 44 тысяч абонентов.

"Более того, в этот список из 44 000 абонентов можно всунуть любой номер. Судья физически не сможет разобраться чьи это номера. Кстати, а какой же судья дал разрешение на прослушивание такого количества абонентов и на каком основании? Да, вопросов становится все больше и больше", - написал Береза.

Как сообщает "Апостроф", в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета, по которому провели ряд задержаний и объявили подозрения украинским волонтерам и ветеранам АТО, есть много несостыковок.

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