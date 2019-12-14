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Маленьких "основателей" Киева одели на зиму: яркие фото памятника

суббота, 14 декабря 2019, 05:32
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В четверг, 12 декабря, памятник основателям Киева на Почтовой площади, которые изображены в виде маленьких детей, получил новое "зимнее" оформление.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Информатор".

Малыши Кий, Щек, Хорив и их сестра Лыбедь получили праздничные новогодние теплые костюмы. Одевание детей-основателей уже стало традицией в Киеве.

В прошлом году памятник начали утеплять журналисты вместе с автором памятника Владимиром Журавлем и компанией "Текстиль-Контакт", сотрудники которой сшили костюмы.

В этом году на мальчиках надеты теплые штанишки, меховые казацкие шапки и зимние кожушки. У каждого из них – свой цвет. Их сестру Лыбедь нарядили в длинную бирюзовую юбку с золотистым узором, теплый блестящий тулупчик, а на голову повязали белый платок.

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Как ранее сообщал "Апостроф", в сети возмутились из-за цвета фонтана-памятника Самсону в центре Киева - на Подоле.

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