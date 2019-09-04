Ванильный Самсон: сети разгневало фото знаменитого фонтана в центре Киева

В интернете возмутились из-за цвета фонтана-памятника Самсону в центре Киева - на Подоле.

Об этом сообщает пользователь сети Дмитрий Качура в Facebook.

"Пару недель назад писал об ужасном состоянии фонтана Самсона на Подоле. Облупленная статуя с кучой мусора в самом фонтане. Сегодня проходил мимо и ужаснулся... Мусор коммунальщики из фонтана убрали, что гуд. Более того - они перекрасили памятник. В малиновый цвет!!! Хочется глянуть этим эстетам из благоустроя в глаза... Малиновый Самсон, разрывающий пасть малиновому льву - такого точно ни в одной стране мира нет", - написал он.

Другие пользователи возмущенно прокомментировали его пост.

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