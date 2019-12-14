Под Киевом двое девочек-подростков устроили опасные развлечения на рельсах: фото с места

В городе Ирпень под Киевом две несовершеннолетних девушки играли на железнодорожных путях и ложились на землю прямо перед поездом.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киевской области.

Вечером в полицию города Ирпень позвонил машинист поезда и сказал, что между путями лежит неживой человек. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа.

В двух метрах от железной дороги, в месте, где расходились пути, двое 14-летних девушек легли на землю и тем самым напугали машиниста поезда - он принял их за мертвых. Правоохранителям подростки рассказали, что не хотели покончить с собой, а просто "легли отдохнуть от мирской жизни".

Детей отвезли в отдел полиции и вызвали родителей. Сейчас правоохранители решают, привлекать ли их к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

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