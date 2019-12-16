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Отбросило на отбойник: под Киевом маршрутка попала в страшное ДТП, много пострадавших, фото

понедельник, 16 декабря 2019, 12:31
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Фото: Слово і Діло

На автодороге Киев-Одесса произошло ДТП с маршруткой, четверо пассажиров получили травмы различной степени тяжести.

Об этом сообщает Национальная полиция Киевской области.

Авария произошла в районе поселка Глеваха, столкнулись два автомобиля: легковушка и маршрутное авто.

По предварительной информации, 26-летний водитель Volkswagen Passat при изменении направления движения не был внимательным и совершил столкновение с Mercedes-Benz. От удара микроавтобус отбросило на металлический отбойник.

Вследствие ДТП четыре пассажира Mercedes-Benz получили травмы различной степени тяжести. Пострадавшие госпитализированы в больницу.

Фото: Национальная полиция Киевской области

Фото: Национальная полиция Киевской области

Фото: Национальная полиция Киевской области

Как ранее сообщал "Апостроф", в Буче Киевской области произошло серьезное ДТП , в котором пострадал один человек. Водителя Lanos доставили в больницу с подозрением на перелом ребер.

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