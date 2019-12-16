Тело обнаружили без ног: под Киевом водитель устроил страшное ДТП и сбежал с места, фото

Полиция разыскивает водителя автомобиля Mercedes С-220, который на нерегулируемом перекрестке в городе Боярка (Киевская область) совершил смертельный наезд на пешехода. Потерпевшему от удара отсекло нижние конечности.

Фото с места происшествия опубликованы на странице "Киев Оперативный" в соцсети Facebook.

После смертельного ДТП водитель Mercedes бросил свой автомобиль и скрылся. Тело потерпевшего без ног нашли спрятанным на территории гаражей.

Погибшим оказался местный житель, который в результате дорожного происшествия получил травмы в виде травматической ампутации нижних конечностей.

Полиция обратилась ко всем, кому известна какая-либо информация по данному событию, которая сможет помочь полиции выйти на след злоумышленника, с просьбой звонить по спецлинии 102, гарантируя анонимность сообщений.

Как сообщал "Апостроф", в воскресенье, 15 декабря, в Запорожской области авто насмерть сбило девушку на пешеходном переходе.