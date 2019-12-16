В Киеве вспыхнул мощный пожар в новостройке: опубликовано видео

В понедельник, 16 декабря, в Оболонском районе Киева произошел пожар в районе новостроек Минского массива, густой дым был виден из разных частей столицы.

Видео происшествия было опубликовано на странице "ДТП.Киев" в Instagram.

“Опять горит новострой на Бережанской... Причины уточняются. На место летят бойцы ГСЧС. Напомним это уже не первый пожар на этой стройке”, - сказано в подписи к видео.

Как стало известно, на территории ЖК "Бережанский" в недостроенной высотке загорелась крыша. Предварительно, площадь пожара составила около 100 квадратных метров.

Дом еще не введен в эксплуатацию, поэтому внутри недостроенного здания никого не было и обошлось без пострадавших. Около 16.00 пожар ликвидировали.

Как сообщал "Апостроф", раньше прогремел мощный взрыв в жилом доме на улице Олеся Гончара в Киеве, где находится квартира Ирины Луценко, жены экс-главы ГПУ Юрия Луценко.