RU  UA  EN

понедельник, 16 декабря
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.25
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

16 декабря

16:49
Самый популярный видеоблогер решил уйти с YouTube, оставив 102 млн фанатов
15:59
Появилась меткая карикатура на новый поворот в Brexit
15:33
Арнольд Шварценеггер трогательно поздравил старшую дочь с днем рождения: фото
13:19
Звезда сериала "Друзья" признала схожесть с трансгендером Кейтлин Дженнер: фото
12:30
Певица Ирина Федишин попала в ДТП: удар был немалой силы
11:14
Мою работу забыли: Харви Вайнштейн рассказал о заслугах перед женщинами
07:00
Запекаем к праздникам сочную буженину - рецепт и советы приготовления
05:10
В Германии решили бороться с гололедом с помощью рассола

15 декабря

21:36
В США разгорелся громкий скандал с дипломатами из Китая: появились первые подробности
19:00
Украшаем елку своими руками: 10 вариантов новогоднего декора из подручных материалов
10:37
Сносила все на своем пути: опубликованы впечатляющие кадры песчаной бури в Израиле
10:06
Появились фото и данные о российском наемнике, устроившем зверские "развлечения" в Сирии
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В Киеве вспыхнул мощный пожар в новостройке: опубликовано видео

понедельник, 16 декабря 2019, 16:39
переглянути новину українською

В понедельник, 16 декабря, в Оболонском районе Киева произошел пожар в районе новостроек Минского массива, густой дым был виден из разных частей столицы.

Видео происшествия было опубликовано на странице "ДТП.Киев" в Instagram.

“Опять горит новострой на Бережанской... Причины уточняются. На место летят бойцы ГСЧС. Напомним это уже не первый пожар на этой стройке”, - сказано в подписи к видео.

Как стало известно, на территории ЖК "Бережанский" в недостроенной высотке загорелась крыша. Предварительно, площадь пожара составила около 100 квадратных метров.

Дом еще не введен в эксплуатацию, поэтому внутри недостроенного здания никого не было и обошлось без пострадавших. Около 16.00 пожар ликвидировали.

Как сообщал "Апостроф", раньше прогремел мощный взрыв в жилом доме на улице Олеся Гончара в Киеве, где находится квартира Ирины Луценко, жены экс-главы ГПУ Юрия Луценко.

Фотовзгляд

Все галереи
Киев готовится к Новому году. Как выглядит новогодняя ёлка на Софийской площади

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Герои парковок: в Киеве идут на крайние меры для борьбы с пробками

Ад в метро Киева: что делать, если вы стали "жертвой" телефонного минера

Отключим газ: могут ли забрать квартиру за долги ЖКХ

Кому власть? Что за закон о столице принимает Рада и когда будут выборы в Киеве

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: