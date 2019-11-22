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В здании находится квартира Луценко: новые детали взрыва в жилом доме в Киеве

пятница, 22 ноября 2019, 08:44
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В жилом доме на улице Олеся Гончара в Киеве, где прогремел мощный взрыв, находится квартира Ирины Луценко, жены экс-главы ГПУ Юрия Луценко.

Об этом в Facebook написала одна из жительниц дома Маргарита Кузнецова.

"Только что у нас в подъезде на Олеся Гончара 67 был взрыв... Кто-то может проверить, застраховала ли Ира Луценко свою квартиру, в которой расположен её салон красоты? Может по схеме Гонтаревой в Лондон будет переезжать ? А мы вот не спим, коты напуганы и в подъезде дышать нечем", - написала она.

Как сообщал "Апостроф", в сентябре неизвестные подожгли дом экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой. После этого пожар высмеяли в шоу "95 квартала" с участием Национального хора имени Григория Веревки. Выступление вызвало большой скандал в сети. В итоге на песню про Гонтареву вынужден был отреагировать министр культуры Владимир Бородянский.

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