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Не пускают в нижнем белье: в сети шутят над фото новой "зрады" в метро Киева

вторник, 17 декабря 2019, 20:55
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На станции метро "Олимпийская" снова длинные очереди в кассу за жетонами, второй день подряд не возможно оплатить проезд с помощью мобильного приложения, банковской карты и Единого билета.

Об этом написал в Facebook Богдан Амосов.

"Я не знаю, что это происходит на Олимпийской, но эти приколы на турникетах начинают раздражать. Сегодня Метрополитен писал "больше измены не повторится"... мдем ...", - написал автор.

"Это новые правила. Запрет на вход в нижнем белье. Пока каждого проверишь", "Но сегодня весь Киев в трансе, в метро ажиотаж, на дорогах очень много аварий", "А, учитывая, что по 1 жетона в руки, то и заранее не купишь .. представляю что будет накануне праздников ", - пишут в комментариях.

Напомним, ранее "Апостроф" сообщал, что вчера, 16 декабря, в столичном метрополитене в вечерний "час пик" произошел сбой системы - оплатить проезд с помощью мобильного приложения, банковской карты и Единого билета стало невозможно и в подземке образовались огромные очереди.

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