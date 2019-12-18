Под Киевом предпринимателя атаковали гранатой: опубликованы фото с места ЧП

В среду, 18 декабря, под Киевом, произошел мощный взрыв во дворе жилого дома.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

"На место происшествия незамедлительно прибыли следователи Васильковского отделения полиции, а также работники взрывотехнической и кинологического подразделения. В результате взрыва повреждены две машины, обошлось без пострадавших", - говорится в сообщении.

На данный момент правоохранители устанавливают личность злоумышленника, который устроил взрыв.

Как сообщал "Апостроф", ранее в жилом доме в центре Киева прогремел мощный взрыв, который повредил стены. Жители услышали звук взрыва около 23:00 в доме по адресу улица Олеся Гончара, 67. Предварительно, детонация случилась в шахте лифта одного из подъездов жилого дома. На место срочно выехала полиция, спасатели и медики.