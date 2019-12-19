Набросился с топором: в Киеве неадекват жестко наказал "героя парковки", фото

Во время парковки на улице Тарасовской в Киеве водитель автомобиля Toyota ударил топором мешавшую ему машину.

Об этом сообщает "Киев оперативный" в своем Telegram-канале.

Сообщение в полицию о повреждении автомобиля BMW поступило в среду, 18 декабря, около 20.00 по спецлинии 102.

Как оказалось, во время парковки водитель Toyota достал из багажника топор и разбил фару "немцу", который, по его мнению, был припаркован с нарушением ПДД. Патрульные задержали злоумышленника и вызвали следственно-оперативную группу для документирования данной события.

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Нарушения Правил дорожного движения со стороны водителя BMW полицейские не обнаружили.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве оригинально наказали очередного "героя парковки", который припарковался в парке: забросали автомобиль сухими листьями вперемешку с грязью.