Придется потрудится: в Киеве оригинально наказали "героя парковки", фото

В Киеве оригинально наказали очередного "героя парковки", который припарковался в парке.

Об этом сообщает "Киев Оперативный" в Facebook.

"Пешеходы намекнули автолюбителю на Volvo (AB0654EB), который припарковался на тротуаре по улице Институской, что так парковаться не особо правильно", - говорится в сообщении.

Киевлянам не понравилось, что водитель оставил машину на парковой дорожке, они забросали автомобиль сухими листьями вперемешку с грязью.

Фото: Facebook

Как ранее сообщал "Апостроф", в Киеве водитель-хам припарковал свое авто на детской площадке и нагрубил женщине, оскорбив Украину.

Кроме того, в Киеве автомобиль, который его владелец оставил на тротуаре, эвакуировали, а перед этим поцарапали.