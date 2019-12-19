Протестующие против рынка земли перекрыли Хрещатик: фото, видео и карта заторов

19 декабря противники принятия закона о рынке земли частично перекрыли улицу Хрещатик в районе ЦУМа. В основном здесь находятся представители Национального корпуса.

Как говорится в сообщении Telegram-канала PavlovskyNews, в данный момент здесь ничего не происходит и "активисты ждут команды от своих лидеров, отходя каждый раз в сторону для проезда общественного транспорта".

"Интересно то, что дорогу до них и так перекрыла полиция, так как с четверга по воскресенье закрыт проезд по улице Крещатик в сторону Майдана. Также активистами перекрыта улица возле Национального Банка Украины", - говорится в сообщении.

Участники акции отмечают, что готовы блокировать движение по Крещатику до тех пор, пока к ним не выйдет спикер парламента Дмитрий Разумков. По предварительным данным, участники акции пропускают лишь спецтранспорт и автобусы.

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Из-за действий активистов в центральной части города образовались пробки:

Напомним, что уже на следующей неделе украинский парламент может провести внеочередное заседание, на котором планируют проголосовать за закон о рынке земли, предварительно, это будет в четверг, 26 декабря.