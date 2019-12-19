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В Киеве внезапно прекратила работу одна из станций метро: что происходит, видео

четверг, 19 декабря 2019, 15:09
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19 декабря в Киеве прекратила работу станция метро "Площадь Льва Толстого" из-за анонимного сообщения о минировании.

Об этом говорится в сообщении коммунального предприятия "Киевский метрополитен" в Facebook.

По данным КП, станция закрыта на вход и выход. Соответствующий пост был опубликован в социальной сети около 14:00.

"Информация об открытии станции будет опубликована сразу после завершения проверки", - отмечают в коммунальном предприятии.

По состоянию на 14:45 станция остается закрытой. На месте работают специалисты, которые проверяют информацию о минировании.

Напомним, что 10 декабря из здания столичной мэрии на улице Крещатик, 36 эвакуировали всех сотрудников и посетителей из-за сообщения о минировании.

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