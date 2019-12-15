Украшаем елку своими руками: 10 вариантов новогоднего декора из подручных материалов

Совсем не обязательно покупать дорогие елочные игрушки, чтобы создать красивый и стильный декор. Елку можно украсить своими руками, используя самые простые материалы, которые можно найти практически везде. Как легко и без затрат создать уникальные украшения для вашего праздника, мы расскажем в этом материале.

Начнем с фруктов. Любые цитрусовые можно нарезать на кружочки, отправить в духовку на 1 час, а затем сделать из них красивую гирлянду или отдельные украшения на елку. Это будет не только красиво смотреться, но и наполнит ваш дом потрясающим ароматом.

Говоря о приятном аромате нельзя не упомянуть корицу. Если вы хотите, чтобы в вашей квартите пахло настоящим праздником, повесьте на елку палочки корицы. Украсить их можно симпатичными лентами или веревочками.

Дополнить натуральный и вкусный декор можно апельсиновыми корочками, различными сухофруктами, нанизанными на проволоку, специями и сушеными цветами.

Также можно использовать различные орешки. Вы можете просто привязать их на веревочки, или же предварительно завернуть в разноцветную фольгу. Кстати, в качестве обертки хорошо подойдут обычные фантики от конфет.

Если вы не против немного прогуляться, сходите в лес. Там вы сможете найти шишки, желуди и другие натуральные материалы. Из них можно сделать гирлянды, или смазать их клеем, присыпать блестками и повесить вместе с шариками.

Кстати про шарики. Их вы тоже можете сделать самостоятельно. Достаточно взять несколько старых лампочек, окунуть из в клей и затем щедро посыпать блестками. Также можно раскрасить такие шарики или нарисовать на них какой-то узор.

Для сладкоежек отличным вариантом будут украшения из конфет. Просто прицепите к ним красивые ниточки или ленты и развесьте их на елке.

Хотите, чтобы ваша елка была в снегу? Не проблема! Достаточно взять обычную вату и белые блестки. Вату нужно распушить и аккуратно разложить по веткам. Затем немного сбрызнуть лаком для волос и сразу же посыпать блестками. Эффект заснеженного дерева готов.

Обычный арахис в скорлупе можно превратить в целый набор разных персонажей, если добавить немного краски, бусинок и фантазии.

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