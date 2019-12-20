В Киеве горела многоэтажка: есть погибшие

В пятницу, 20 декабря, в Киеве в 16-этажном доме произошел масштабный пожар.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

По предварительной информации, в огне погибло два человека. Четверых удалось спасти, а еще 15 жителей дома были эвакуированы с верхних этажей.

Трагедия произошла в доме №6 в переулку Квитневому на Мостицком массиве в Подольском районе.

"На место происшествия немедленно были направлены ближайшие пожарно-спасательные подразделения. По прибытии огнеборцы установили, что возгорание возникло в одной из квартир на 9-м этаже и сразу начали эвакуацию людей с верхних этажей. В 21:19 бойцы локализовали пожар. Ликвидация продолжается", - говорится в сообщении.

Причина возникновения пожара устанавливается.

Как ранее сообщал "Апостроф", 16 декабря в Оболонском районе Киева произошел пожар в районе новостроек Минского массива, густой дым был виден из разных частей столицы.