В Киеве накрыли казино, которое крышевали сотрудники МВД: опубликованы фото

В Киеве разоблачили деятельность трех незаконных казино, которые действовали при пособничестве правоохранителей.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

По предварительным данным, в столице банда организовала игорный бизнес. Однако силовики сумели разоблачить заведение казино и букмекерской деятельности.

Ночью 20 декабря состоялись пять неотложных обысков в казино. В результате этого изъяли игровое оборудование и другие вещи, свидетельствующие об организации незаконной деятельности.

Досудебное расследование пока продолжается. Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет Генеральная инспекция Генеральной прокуратуры Украины.

Как сообщал "Апостроф", министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что Кабинет министров Украины принял постановление о запрете игорного бизнеса в Украине.