В Украине запретили игорный бизнес: Аваков сделал заявление

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что Кабинет министров Украины принял постановление о запрете игорного бизнеса в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Речь об этом идет в приказе Комитета по вопросам регуляторной политики и предпринимательства Министерства финансов от 12 декабря 2012 года. Потому с 20 декабря все игорные заведения прекращают функционирование.

"Постановление Кабинета министров уже опубликована и вступила в силу. Она заключается в следующем - отменить приказ Государственного комитета по вопросам регуляторной политики и предпринимательства Министерства финансов от 12 декабря 2012 года в части деятельности распространителей лотерей. Национальной полиции и фискальной службе обеспечить принятие соответствующих мер", - сказал Арсен Аваков.

Министр отметил, что этот вопрос будет регулироваться специальным законом, который сейчас рассматривается и будет принят Верховной Радой.

"Постановление Кабмина нам диктует, что все игровые клубы, лотереи и игральни заведения должны быть закрыты. Требую от Нацполиции до 16 часов 20 декабря в соответствии с постановлением КМУ прекратить функционирование игорных заведений", - добавил он.

Председатель Национальной полиции Игорь Клименко отметил, что полиция готова к выполнению приказа. А начальник управления Департамента стратегических расследований Нацполиции Владимир Околит сказал, что только за минувшую ночь полиция пресекла деятельность 152 различных объектов игорного бизнеса, которые считались незаконными. Приблизительная общая стоимость изъятого игрового оборудования составляет 46 миллионов гривен.

"Сегодня ночью специалисты ДВР отработали только те игорные заведения, которые считались незаконными. А после решения Кабинета министров будут отменены электронные системы. Теперь все государственные лотереи лишаются возможности использовать свои электронные системы. В связи с этим, необходимо создать постоянно действующие мобильные группы следственных подразделений и ДВР на местах. Данные группы должны противодействовать, выявлять и документировать незаконный игорный бизнес", - отметил Околит.

Как ранее сообщал "Апостроф",в четверг, 19 декабря,в Верховной Раде провалили голосование за законопроект 2285-д о легализации и государственном регулировании азартных игр.