RU  UA  EN

пятница, 20 декабря
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.10
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

20 декабря

13:23
alyona alyona и Джамала выпустили клип к треку "Забирай" - он об обратной стороне популярности
13:06
Какой погоды украинцам ждать с января по ноябрь: прогноз на 2020 год
13:03
В Украине запретили игорный бизнес: Аваков сделал заявление
12:58
Сдают экзамены, убивая украинцев: из России на Донбасс прибыл новый отряд снайперов-выпускников
12:55
Группа KAZKA выпустила новый потенциальный хит - слушаем песню "Грай"
12:50
Сигнал для Путина: появилась карикатура на бойню у здания ФСБ в Москве
12:39
Джоан Роулинг обвинили в трансофобии из-за поста в Twitter: детали скандала
12:23
Старые времена возвращаются: НАБУ нагрянуло с обысками на известный телеканал, фото и видео
11:48
С обменом пленных возникли проблемы: названа неприятная для боевиков ДНР-ЛНР причина
11:45
​Где в Киеве легально продают новогодние елки: список адресов
11:40
Режиссер Кристофер Нолан получил рыцарский Орден Британской империи за заслуги в кино: фото
11:25
Слава Каминская прокомментировала нежный поцелуй с бывшим мужем
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В Украине запретили игорный бизнес: Аваков сделал заявление

пятница, 20 декабря 2019, 13:03
переглянути новину українською

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что Кабинет министров Украины принял постановление о запрете игорного бизнеса в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Речь об этом идет в приказе Комитета по вопросам регуляторной политики и предпринимательства Министерства финансов от 12 декабря 2012 года. Потому с 20 декабря все игорные заведения прекращают функционирование.

"Постановление Кабинета министров уже опубликована и вступила в силу. Она заключается в следующем - отменить приказ Государственного комитета по вопросам регуляторной политики и предпринимательства Министерства финансов от 12 декабря 2012 года в части деятельности распространителей лотерей. Национальной полиции и фискальной службе обеспечить принятие соответствующих мер", - сказал Арсен Аваков.

Министр отметил, что этот вопрос будет регулироваться специальным законом, который сейчас рассматривается и будет принят Верховной Радой.

"Постановление Кабмина нам диктует, что все игровые клубы, лотереи и игральни заведения должны быть закрыты. Требую от Нацполиции до 16 часов 20 декабря в соответствии с постановлением КМУ прекратить функционирование игорных заведений", - добавил он.

Председатель Национальной полиции Игорь Клименко отметил, что полиция готова к выполнению приказа. А начальник управления Департамента стратегических расследований Нацполиции Владимир Околит сказал, что только за минувшую ночь полиция пресекла деятельность 152 различных объектов игорного бизнеса, которые считались незаконными. Приблизительная общая стоимость изъятого игрового оборудования составляет 46 миллионов гривен.

"Сегодня ночью специалисты ДВР отработали только те игорные заведения, которые считались незаконными. А после решения Кабинета министров будут отменены электронные системы. Теперь все государственные лотереи лишаются возможности использовать свои электронные системы. В связи с этим, необходимо создать постоянно действующие мобильные группы следственных подразделений и ДВР на местах. Данные группы должны противодействовать, выявлять и документировать незаконный игорный бизнес", - отметил Околит.

Как ранее сообщал "Апостроф",в четверг, 19 декабря,в Верховной Раде провалили голосование за законопроект 2285-д о легализации и государственном регулировании азартных игр.

Фотовзгляд

Все галереи
Бой за землю. Столкновения протестующих и полиции возле Верховной Рады

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Сейчас все будут гореть: почему пожар в одесском колледже "планировался"

Паспорт, как гречка перед выборами: зачем украинцам двойное гражданство

Статистика все выше, украинцев все меньше: как прекратить смерти на дорогах

Весна посреди зимы: как долго продлится теплая погода

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: