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Пожарные не могли проехать: названа причина смертельного пожара в Киеве

суббота, 21 декабря 2019, 22:20
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Спасатели не смогли вовремя помочь пострадавшим от пожара 20 декабря жителям многоэтажки на Виноградаре (Киев), потому, что горожане превратили двор в несанкционированную парковку.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на ТСН.

Тогда около 21:00 загорелась квартира на 9-м этаже 16-этажки по адресу переулок Апрельский,6. Спасатели оперативно приехали на вызов, но сразу начать гасить пожара не смогли - служебная машина не проехала во двор, который горожане заставили легковушками. Спасателям пришлось разворачиваться и возвращаться на место происшествия на легковом автомобиле. Пожарные рукава с водой тянули за 30 и за 100 метров от горящей многоэтажки. Поэтому на локализацию пожара потратили в три раза больше времени - два часа.

Когда пожарные поднялись в квартиру, где и произошло возгорание, то обнаружили там тела 56-летнего хозяина и его сожительницы. Они умерли от отравления угарным газом. Перед смертью распивали спиртные напитки. Пожарные говорят, что возгорание произошло от окурка, который не потушили в пепельнице.

Во время пожара плохо себя почувствовали еще четверо жителей многоэтажки. Это две женщины и двое детей. Их госпитализировали.

Как сообщал "Апостроф" ранее, 16 декабря в Оболонском районе Киева произошел пожар в районе новостроек Минского массива, густой дым был виден из разных частей столицы.

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